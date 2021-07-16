Пенза, 16 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 224 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 16 июля подтверждено 52 715 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Данные оперативного штаба

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Выздоровели за все время 45 833 пациента, за сутки — 28 человек. Скончались от COVID-19 всего 1317 жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 16 июля 5 300 908 человек вылечились от коронавируса, 219 328 из которых — за прошедшие сутки.

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