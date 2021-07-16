Чебоксары, 16 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Чувашии столбики термометров продолжат идти вверх и ожидается 35-градусная жара. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Цветок

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По его прогнозам, в ближайшие дни температура будет на 5−7 градусов превышать климатическую норму: днём ожидается +27…+32 градуса, а местами до +35 градусов.

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, что увеличивает вероятность кратковременных дождей, местами возможен град. По ночам температура будет опускаться до +16…+17 градусов.

Изменение погоды ожидается 20 — 21 июля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. По предварительным данным, в эти дни возможен шквалистый ветер и сильные дожди.

Затем Чувашия окажется на периферии европейского антициклона, в результате днём температура будет составлять +20…+25 градусов. По прогнозам, комфортную тёплую погоду довольно быстро сменит новая порция жары.