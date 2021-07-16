16 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Странная история с убийством президента Гаити и роль США в этом деле озадачили китайскую сеть.

Цинь Шихуан, , 19:56 — REGNUM Прошла неделя с момента убийства президента Гаити Жовеналя Моиза, но до сих пор не выяснено, кто спланировал и финансировал это убийство. Недавно гаитянская полиция объявила об аресте ряда гаитянских политиков и бывших правительственных чиновников, в том числе начальника службы безопасности президентского дворца. В то же время Пентагон США подтвердил, что некоторые бывшие колумбийские военные, арестованные по подозрению в убийстве президента Гаити, прошли военную подготовку в США.

Жовенель Моиз и представитель США в ООН Келли Крафт Twitter.com/USAmbUN30

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали сложившуюся ситуации под соответствующей публикацией в паблике «Китайская новостная сеть» и выразили всеобщее возмущение поведением Соединённых Штатов, которые, как уверены китайцы, беспардонно и грубо вмешиваются в политическую жизнь других стран, включая убийство президентов.

«Общеизвестно, что Соединенные Штаты — самый крупный и мощный террорист в мире, ни одна террористическая организация в мире не может сравниться со «страной плесени» (кит. игра слов., имеются в виду США)», — заявил _Imuses_.

«Республиканская и Демократическая партии США — крупнейшие террористические организации сегодня!» — согласился XJ.

Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения Twitter.commartinejmoise

«Агент, который действительно может убить президента, является истинным профессионалом. Но как тогда его так легко и быстро могут поймать?» — спросил «Магазин бумажных галстуков».

«Цель страны-плесени (кит. игра слов, имеются в виду США) — убить действующего президента и создать новое проамериканское марионеточное правительство. Все происходит в соответствии с этим сценарием», — отмечает Морковь.

«Если президента Гаити убьет кто-то, обученный в Соединенных Штатах, правительство Гаити обратится к США и скажет: «Помогите нам понять, что происходит!» Если бы президент Соединенных Штатов был убит человеком, прошедшим подготовку на Гаити, правительство США ввело бы немедленно войска. Вот что значит сила!» — подметил Haixia Fatty Blue.

Исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф на фоне портрета Жовенеля Моиза Rency Inson Michel

«Соединенные Штаты убили вашего президента, а вы просите ваших врагов прийти к вам домой, чтобы защитить вас от тех, кто убил вашего президента. Это что это за операция такая?» — недоумевает Rey Wang_zzz.

«Так проамериканские силы в Гаити сами позволили американцам убить их президента, неудивительно, не оказав никакого сопротивления, а окружавшие его телохранители никого не тронули. Чему тут удивляться?» — объяснил Ping Poor People 365

Многие пользователи не удивлены таким поворотом событий, потому что они помнят, как Соединенные Штаты собственными силами взращивали террористов вроде Усамы бен Ладена для войны с Советским Союзом. И именно он затем ответил Соединенным Штатам, если верить официальной версии, терактами 11 сентября.