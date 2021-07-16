Цинь Шихуан, 16 июля 2021, 19:56 — REGNUM Прошла неделя с момента убийства президента Гаити Жовеналя Моиза, но до сих пор не выяснено, кто спланировал и финансировал это убийство. Недавно гаитянская полиция объявила об аресте ряда гаитянских политиков и бывших правительственных чиновников, в том числе начальника службы безопасности президентского дворца. В то же время Пентагон США подтвердил, что некоторые бывшие колумбийские военные, арестованные по подозрению в убийстве президента Гаити, прошли военную подготовку в США.

Жовенель Моиз и представитель США в ООН Келли Крафт
Жовенель Моиз и представитель США в ООН Келли Крафт
Twitter.com/USAmbUN30

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали сложившуюся ситуации под соответствующей публикацией в паблике «Китайская новостная сеть» и выразили всеобщее возмущение поведением Соединённых Штатов, которые, как уверены китайцы, беспардонно и грубо вмешиваются в политическую жизнь других стран, включая убийство президентов.

«Общеизвестно, что Соединенные Штаты — самый крупный и мощный террорист в мире, ни одна террористическая организация в мире не может сравниться со «страной плесени» (кит. игра слов., имеются в виду США)», — заявил _Imuses_.

«Республиканская и Демократическая партии США — крупнейшие террористические организации сегодня!» — согласился XJ.

Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения
Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения
Twitter.commartinejmoise

«Агент, который действительно может убить президента, является истинным профессионалом. Но как тогда его так легко и быстро могут поймать?» — спросил «Магазин бумажных галстуков».

«Цель страны-плесени (кит. игра слов, имеются в виду США) — убить действующего президента и создать новое проамериканское марионеточное правительство. Все происходит в соответствии с этим сценарием», — отмечает Морковь.

«Если президента Гаити убьет кто-то, обученный в Соединенных Штатах, правительство Гаити обратится к США и скажет: «Помогите нам понять, что происходит!» Если бы президент Соединенных Штатов был убит человеком, прошедшим подготовку на Гаити, правительство США ввело бы немедленно войска. Вот что значит сила!» — подметил Haixia Fatty Blue.

Исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф на фоне портрета Жовенеля Моиза
Исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф на фоне портрета Жовенеля Моиза
Rency Inson Michel

«Соединенные Штаты убили вашего президента, а вы просите ваших врагов прийти к вам домой, чтобы защитить вас от тех, кто убил вашего президента. Это что это за операция такая?» — недоумевает Rey Wang_zzz.

«Так проамериканские силы в Гаити сами позволили американцам убить их президента, неудивительно, не оказав никакого сопротивления, а окружавшие его телохранители никого не тронули. Чему тут удивляться?» — объяснил Ping Poor People 365

Многие пользователи не удивлены таким поворотом событий, потому что они помнят, как Соединенные Штаты собственными силами взращивали террористов вроде Усамы бен Ладена для войны с Советским Союзом. И именно он затем ответил Соединенным Штатам, если верить официальной версии, терактами 11 сентября.