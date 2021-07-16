Берлин, 16 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии закамуфлированного прототипа электроседана бизнес-класса BMW i5. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электроседана BMW i5

О том, что на снимках электрокар, можно судить по отсутствию выхлопных патрубков и по наличию наклейки с надписью «Электрический испытательный автомобиль».

Выполнен i5 в классическом стиле марки. Автомобиль имеет наклонную переднюю часть, плавную линию крыши и небольшую фальшрадиаторную решётку. Также стоит отметить довольно узкие фары по углам обновленной передней части машины.

Новая модель BMW будет оснащена системой iDrive следующего поколения. В салоне машины автопроизводитель установит большое количество дисплеев.

Помимо электрической версии покупателям будут доступны модификации, работающие исключительно на бензине и дизельном топливе.

Ранее компания BMW представила электрический скутер CE 04. Запас хода электробайка равен 128 км, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч. Зарядка аккумулятора происходит за 4 часа и 20 минут от бытовой розетки. Производительность CE 04 составляет 42 л. с.

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