Орел, , 12:03 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков не исключил свой переход с должности главы региона в Государственную думу после сентябрьских выборов.

Андрей Клычков Orel-region.ru

«Это высокое доверие со стороны партии — включить меня в федеральный список. Наверное, это и оценка моей деятельности, вместе с жителями Орловской области. Но будем подводить итоги — я обсуждал этот вопрос с Геннадием Андреевичем Зюгановым — уже после выборов. Будем определяться, где я смогу принести больше пользы — и людям, и партии. У меня много планов на Орловщине, и я действительно хочу, чтобы вместе с жителями мы их реализовали», — заявил сам Клычков в интервью изданию «Свободная пресса».

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, Андрей Клычков был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области в октябре 2017 года, сменив не доработавшего и один срок на посту Вадима Потомского. Осенью 2018 года Клычков был избран на пост губернатора Орловской области. Ранее стало известно, что Клычков вошёл в федеральную тройку кандидатов в Государственную думу VIII созыва от КПРФ, наряду с этим появились слухи об уходе Клычкова с поста губернатора.