Орск, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области вынесен приговор 23-летнему местному жителю, который признан виновным в убийстве охранника автостоянки, сообщает СУ СР по региону.

Nversia.ru Нож

По данным ведомства, ночью 7 февраля 2021 года на автостоянке по ул. Вяземской произошёл конфликт между горожанином и охранником парковки. Во время ссоры молодой человек достал нож и нанес мужчине смертельные удары.

Суд назначил фигуранту уголовного дела восемь лет лишения свободы. Отбывать срок орчанин будет в исправительной колонии строго режима. В законную силу приговор не вступил.