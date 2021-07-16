Ижевск, 16 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 июля прививку от коронавируса сделали 259 737 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 169 775 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделал 4041 человек, 998 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в Удмуртии провели 1 327 312 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5679 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5172 исследования.

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