16 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Те, кто страстно желает смены режима на Кубе, должны быть осторожны в своих желаниях. Смена режима не обязательно означает изменение к лучшему. Смена режима в этом регионе может оказаться ненамного счастливее, чем в других регионах, например, на Ближнем Востоке.

Максим Исаев, , 12:53 — REGNUM Стратегия США в отношении Кубы подчинена внутренней политике, вероятно, больше, чем любые другие вопросы американской внешней деятельности, за исключением Израиля. Введенное Вашингтоном эмбарго в отношении Кубы, которое продолжается десятилетиями, не давая никаких положительных результатов и год за годом подвергаясь осуждению в ООН, в основном было направлено на то, чтобы удовлетворить голоса тех кубинских американцев, которые яростно выступали против режима Кастро и в основном проживают во Флориде, пишет Пол Пиллар в статье, вышедшей 15 июля в The National Interest.

Куба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь, после начала крупнейших уличных протестов на Кубе за последние годы главной движущей силой в дискуссиях относительно острова стала внутренняя политика США. Некоторые демократы, обеспокоенные тем, что их партия теряет позиции во Флориде, стала призывать президента Джо Байдена воспользоваться предоставленным протестами случаем и занять более воинственную позицию по Кубе.

Первые комментарии президента о ситуации на острове предполагают, что он может откликнуться на этот призыв. Обе стороны стараются не отставать в выражении поддержки протестующим и противодействия авторитарным аспектам кубинского режима. Стремление продемонстрировать свою позицию начинает играть более значительную роль, чем непосредственный курс.

Протест на Кубе Цитата из видео на YouTube

В той мере, в которой возникает реальное обсуждение политики, можно ожидать, что оно будет следовать знакомым политическим и идеологическим линиям. Справа неизбежна аргументация, согласно которой протесты показывают, что давление со стороны США приносит плоды. Один из веских аспектов этого аргумента заключается в том, что администрация Байдена до сих пор существенно не изменила жесткую политику в отношении Кубы, унаследованную ею от администрации Дональда Трампа, и в этом отношении жесткая линия является статус-кво. Во-вторых, экономическая война США против Кубы явно усугубила экономические трудности на острове, вызвавшие нынешние протесты.

Но ответственный анализ политики должен учитывать гораздо больше. Прежде всего, история плохих экономических показателей Кубы выходит далеко за рамки давления США. Собственная политика кубинского режима, «отягощенная» коммунистическим наследием, составляет значительную часть этой истории. Когда-то режим сильно зависел от поддержки со стороны СССР, но так и не смог полностью приспособиться к прекращению этой поддержки в 1990-х годах. В последнее время пандемия COVID-19 значительно усугубила экономические проблемы Кубы.

Поскольку политика США повлияла на кубинскую экономику, необходимо учитывать время. Торговое эмбарго действует уже более полувека, поэтому им нельзя объяснить то, почему этим летом вспыхнули протесты. Те, кто критикует Барака Обаму за потепление в американо-кубинских отношениях, за то, что этот подход не привел к серьезным изменениям в политике Кубы, упускают из виду не только некоторые цели этого изменения политики, в том числе уменьшение изоляции США по кубинскому вопросу, но и то, как недолго продолжалась эта оттепель.

Полные дипломатические отношения с полностью укомплектованными посольствами между Вашингтоном и Гаваной были восстановлены менее чем за два года до того, как Дональд Трамп вступил в должность и отменил то, что сделал Обама. И эмбарго, для отмены которого потребовался бы акт Конгресса, оставалось в силе на протяжении всех лет правления Обамы.

Барак Обама

Чужие экономические страдания напрямую не влияют на интересы США. Как и волнения на чужих улицах. США начинают получать выгоду и пользу только тогда, когда режим в соответствующей стране или политика этого режима меняются в благоприятную для Вашингтона сторону. На Кубе пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Нынешние протесты не свидетельствуют об организованной оппозиции, несмотря на некоторую координацию через интернет и социальные сети. В ближайшей перспективе политика кубинского режима может стать еще жестче, чем раньше.

Чем больше Соединенные Штаты отождествляются с выведенными на улицу оппозицией протестующими, тем больше эти демонстранты рискуют быть воспринятыми как инструмент иностранного влияния — и тем самым снижается вероятность того, что их действия станут инструментом политических изменений. Кубинский режим уже продвигает тему вмешательства США для объяснения протестов.

Несмотря на то, что американские политики всех политических взглядов заявляют о своей поддержке кубинского народа, именно он, а не режим, больше всего пострадал от развязанной США экономической войны. Как и в других случаях, когда санкции и эмбарго использовались, чтобы попытаться добиться политических изменений в чужой стране, необходимо рассмотреть несколько вопросов. Один из них — сомнительная мораль намеренного навязывания лишений людям, которые не несут ответственности за политику или режим, осуществить смену которого стремится какой-то самозванец. Другая — это перспектива того, что эти люди, возможно, не без оснований, будут обвинять Соединенные Штаты в этих трудностях, по крайней мере, в той же степени, в какой они винят режим собственной страны.

В этом заключается внутреннее противоречие в использовании подобного экономического давления. Чем более правдоподобны утверждения о том, что давление со стороны США дает результаты, тем более правдоподобны утверждения режима о том, что Соединенные Штаты несут ответственность за страдания людей.

Плакат 1960-х годов. Народ Кубы не сломить!

Политики также должны учитывать позитивную роль, которую Куба может играть в региональных делах, и что продвигаемый со стороны Вашингтона остракизм Кубы может не дать осуществить это. Сейчас наиболее важное направление, участие в котором Кубы может оказаться позитивным, — это урегулирование ситуации в Венесуэле.

Наконец, те, кто страстно желает смены режима на Кубе, должны быть осторожны в своих желаниях. Смена режима не обязательно означает изменение к лучшему. Истории о смене режима в этом регионе могут оказаться ненамного счастливее для Соединенных Штатов, чем в других регионах, например, на Ближнем Востоке. В результате организованной Фиделем Кастро революции был свергнут не демократический порядок, а репрессивное полицейское государство диктатора Фульхенсио Батисты. В последние годы демократия в Латинской Америке скорее идет на спад, нежели укрепляется.

В любом случае политика в отношении Кубы будет тем более разумной и эффективной, чем больше ее можно будет отделить от внутренней американской политики. Ситуация на Кубе слишком сложна, чтобы сводить ее к подсчету голосов во Флориде.