Москва, 16 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Официальный сайт Министерства обороны России подвергся DDoS-атаке, сообщает 16 июля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сказал источник.

В настоящее время сайт российского оборонного ведомства не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сайты органов государственного управления региона подверглись массированной хакерской атаке.

DDoS-атака была произведена в том числе и на сайт совета министров региона.

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