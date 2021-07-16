Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Ещё 330 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUMА в донском правительстве 16 июля. Это на восемь случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 50 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (122), Сальском районе (11), городах Гуково и Каменск-Шахтинский, Аксайском и Красносулинском районах (по десять). Более 13% заразившихся — люди старше 66 лет, 13% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 104 020 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 92 731 пациент.