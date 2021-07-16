Калуга, 16 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 130 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 июля. Днём ранее, 15 июля, в регионе было зарегистрировано 126 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 134 человек, 37 026 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 422 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.