Бранденбург, Германия, 16 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В немецкой федеральной земле Бранденбург, находящейся неподалеку от границы с Польшей, выявлены первые случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) у домашних свиней. Об этом 16 июля сообщает агентство DPA со ссылкой на министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии и власти региона.

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По последним данным, случаи заражения АЧС выявлены у свиней в фермерском хозяйстве в районе Шпре-Нейсе (федеральная земля Бранденбург), в котором содержат около 200 голов, и в небольшом хозяйстве в районе Меркиш-Одерланд.

Также отмечается, что все зараженные животные будут забиты, а за территорией названных хозяйств будут вести строгое наблюдение компетентные органы.

«Сейчас важно, чтобы мы быстро выяснили причину проникновения (заболевания) в популяцию свиней для того, чтобы знать способ распространения вируса», — заявила министр здравоохранения земли Бранденбург Урсула Ноннемахер.

Отметим, до этого момента в Германии случаи заражения АЧС были зафиксированы только у диких свиней, и первое зараженное животное также было выявлено в федеральной земле Бранденбург.