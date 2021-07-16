Киев, 16 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На Украине национальный совет по телевидению назначил проверку телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В нацсовете установили, что за период с 28 июня по 11 июля было зафиксировано трансляцию телеканалом 11 советских фильмов: «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

«Среди их создателей (актеров, режиссеров и тому подобное) есть лица, которые на государственном уровне признаны создающими угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что проверка телеканала «Интер» будет проверена в период с 30 июля по 13 августа. В случае подтверждения нарушений телеканал жду санкции, в частности, штрафы.

Напомним, что в июне уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь пожаловался на обилие русского языка в эфире, отметив, что крупнейшие телеканалы страны превышают соответствующую квоту.