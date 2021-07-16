Ижевск, 16 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 44, 60, 74 и 82 лет, а также 72-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 558 человек.

Данные регионального штаба по-прежнему вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 16 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1116 человек, из которых пятеро жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 июля в регионе выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 827 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4418 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек.

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