Москва, 16 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В России сроки действия паспортов, которые подлежат замене по достижению владельцем 20 и 45 лет, продляются на 90 дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Максим Додонов Красная Весна Российский паспорт

Сейчас по достижению рубежного возраста паспорт сразу становится недействительным, а при оформлении нового документа выдаётся временное удостоверение, которое действует до 30 дней.

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Согласно постановлению, российский паспорт после достижения гражданином 20 и 45 лет останется действительным ещё некоторое время, пока производится замена. При этом максимальный период дополнительного действия не сможет превысить 90 дней.

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Кроме того, смягчаются условия получения первого паспорта. По достижению 14-летия гражданину нужно подать документы в 30-дневный срок. Изменения увеличивают этот период до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, смогут принять участие в российских парламентских выборах.