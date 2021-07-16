Сроки действия подлежащих замене паспортов продлили до 90 дней
Москва, 16 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В России сроки действия паспортов, которые подлежат замене по достижению владельцем 20 и 45 лет, продляются на 90 дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Сейчас по достижению рубежного возраста паспорт сразу становится недействительным, а при оформлении нового документа выдаётся временное удостоверение, которое действует до 30 дней.
Читайте также: Итальянцам запретят ездить в поездах без «антикоронавирусного паспорта»
Согласно постановлению, российский паспорт после достижения гражданином 20 и 45 лет останется действительным ещё некоторое время, пока производится замена. При этом максимальный период дополнительного действия не сможет превысить 90 дней.
Следите за событиями: Жители ДНР и ЛНР смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ
Кроме того, смягчаются условия получения первого паспорта. По достижению 14-летия гражданину нужно подать документы в 30-дневный срок. Изменения увеличивают этот период до 90 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, смогут принять участие в российских парламентских выборах.