Красноярск, 16 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в крае выявлен 83 641 носитель коронавируса. Вылечились от COVID-19 72 149 человек.

За сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 17 человек, за всё время — 4153.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в регионе выявили 468 носителей коронавируса, выздоровели 125 человек, скончались 16 ковид-пациентов.