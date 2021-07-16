Уфа, 16 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Учителям Башкирии рекомендовано сделать прививку от COVID-19 до 1 сентября текущего года. Эту информацию подтвердили в министерстве образования и науки республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что в случае отказа от вакцинации без медицинских показаний педагогов могут не допустить до работы.

Отмечается, что согласно приказу областного министерства образования и науки от 15 июля 2021 года, вакцинированных учителей ждет поощрение — им будут предоставлены дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты.

Сообщается, что самом министерстве прививку от COVID-19 получили 79,3% работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии уволены два главврача за низкие показатели вакцинации работников.