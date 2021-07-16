Соль-Илецк, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется иностранец, которого обвиняют в совершении преступления против несовершеннолетнего оренбуржца, сообщает СУ СКР п региону.

Ребенок

Иностранному гражданину инкриминируют вымогательство с применением насилия и похищение у подростка паспорта. Злоумышленник находился в международном розыске и был задержан 10 июня при пресечении госграницы. Сейчас иностранец находится по стражей.

По версии следствия, в сентябре 2019 года на территории города Соль-Илецка мужчина вымогал в 16-летнего местного жителя 20 тысяч рублей. Он забрал у парня паспорт. В ходе вымогательства иностранец угрожал юноше. Показывая реальность высказываемых угроз, злоумышленник заставил подростка лечь в яму в районе лесополосы и стал засыпать его землей, а также нанес парню ножом рану кисти.

Уголовное дело напрвлено в суд для рассмотрения по существу.