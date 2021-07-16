Казань, 16 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 случай заражения коронавирусом, также как и накануне. С начала пандемии по состоянию на 16 июля подтверждено 23 149 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего выздоровели 20 733 ковид-пациента, скончались за всё время 575 носителей вируса. За минувший день выписался по выздоровлению 71 человек, количество летальных исходов возросло на три случая.

Госпитализация за сутки потребовалась 23 заболевшим, 28 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 19 носителей вируса, семеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по подозрению в противоправных действиях задержана 21-летняя женщина, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

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