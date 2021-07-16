Ижевск, 16 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 16 июля выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 827 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 31 ребенок в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 42 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 32 851 человек. 558 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев, за минувшие сутки скончались также пятеро жителей региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4418 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек. Из этого числа 3510 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 740 человек — в состоянии средней степени тяжести, 168 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 255 696 человек. Второй компонент препарата получили 168 777 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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