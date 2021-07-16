Ташкент, 16 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Необходимость возрождения взаимных связей Средней и Южной Азии подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

President.uz Выстпуление Шавката Мирзиёева на международной конференции в Ташкенте 16.07.2021

Он отметил, что настало время консолидировать совместные усилия стран региона. Мирзиеёв считает, что стабильность в регионе могут обеспечить взаимосвязанность, сотрудничество, диалог и доверие.

«Такой подход — веление времени», — отметил узбекский лидер. По его мнению, современные условия создают предпосылки для формирования пространства межрегионального сотрудничества и партнерства, свободного от конфликтов.

Мирзиёев также объяснил, чем руководствовались власти Узбекистана, созывая крупную международную конференцию: «Во-первых, укрепление мира и дружбы, доверия и добрососедства, расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

Узбекистан также выступает за формирование устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей в регионе.