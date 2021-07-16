Тырныауз, Кабардино-Балкария, 16 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сорвался с берега в реку и утонул четырехлетний ребенок. Несчастный случай произошел 14 июля в городе Тырныауз. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Утонул ребенок

Предварительно установлены обстоятельства трагедии. Мальчик вместе с другими детьми играл возле реки Баксан, неподалеку от многоквартирных домов. Около 16:00 он подошел близко к берегу и сорвался с него в воду. Его понесло течением. Тело было обнаружено в двух километрах от места происшествия.

«Ввиду особенностей рельефа течение реки очень интенсивное. Один из детей подошел близко к воде и, потеряв равновесие, упал в реку. Тело ребенка было обнаружено в двух километрах ниже по течению», — говорится в сообщении следственного органа.

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