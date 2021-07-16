Ярославль, 16 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле в бассейне «Спорт Лайн» на занятиях по плаванию десятилетний ребёнок чуть не утонул из-за ошибки инструктора. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на решение суда.

Yarnews.net Спорткомплекс в Ярославле

Инструктор проводила занятие по плаванию для детей, всего в группе было 15 человек. Один из занимающихся во время занятия начал тонуть. Инструктор в этом время находилась в другой части бассейна, занимаясь с другими детьми. Она заметила, что ребёнок тонет, прыгнула в воду и с помощью спасателя и одного из посетителей бассейна достала ребёнка из воды.

Пострадавший десятилетний мальчик около минуты находился под водой. Ему сразу же провели комплекс реанимационных действий, а затем увезли в реанимацию областной детской больницы.

Мама мальчика обратилась в полицию, но уголовное дело возбуждать отказались. Тогда родители обратились в суд, требуя компенсации морального вреда. Ответчик — представитель бассейна настаивал на том, что произошёл несчастный случай, а работники «Спорт Лайн» приняли все меры по спасению ребёнка.

В итоге суд удовлетворил требования родителей, поскольку мальчик получил травму, находясь под наблюдением сотрудников бассейна. Суд принял во внимание и то, что работники вовремя и успешно провели реанимационные мероприятия. Но вместе с этим они никак не пытались загладить свою вину.

Теперь бассейн должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей. Решение было обжаловано, но областной суд оставил решение в силе.