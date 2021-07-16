Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи обсудил поставки вакцин против коронавируса во время рабочего визита в Соединенные Штаты, сообщает Antara.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Приоритетом правительства Индонезии в борьбе с пандемией является обеспечение доступности вакцины», — заявил министр торговли Индонезии.

Мухаммад Лютфи заявил, что для завершения борьбы с коронавирусом необходимо 426 млн доз вакцины.

На встрече обсуждались вопросы финансирования сотрудничества для увеличения цепочки поставок вакцин.

США являются одним из основных торговых партнеров Индонезии. Общий объем торговли между двумя странами в 2020 году достиг $27,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли Индонезииподтвердил свою приверженность укреплению восстановления национальной экономики за счет увеличения торговли и инвестиций с Соединенными Штатами.

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