Киев, 16 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В настоящий момент на Украине есть достаточное количество вакцин против коронавируса, чтобы удовлетворить всех желающих, заявил 16 июля в Верховной раде премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Глава правительства отметил, что помимо имеющихся запасов, до конца июля на Украину запланированы поставки более 8 млн доз вакцин производства Pfizer, AstraZeneca, СoronaVac и Moderna.

Отметим, что согласно официальной информации, за последние сутки 15 июля на Украине вакцинировали против COVID-19 больше 117 тысяч человек — это самый большой суточный показатель с начала вакцинации в феврале. Всего с начала прививочной кампании привито уже более 2,5 млн человек. Сейчас в стране работают около 1200−1300 пунктов вакцинации, около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.