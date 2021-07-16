Кабул, 16 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Фотокорреспондент индийского происхождения Даниш Сиддики, который сотрудничал с агентством Reuters, погиб в Афганистане. Об этом сообщает 16 июля телеканал TOLOnews.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

Источники телеканала уточнили, что Сиддики погиб в провинции Кандагар на юге страны в ходе боевых действий. На протяжении нескольких последних дней он освещал обстановку в этом регионе.

Бои в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном шли между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами. В результате боевики взяли населенный пункт Спин-Болдак.

В 2018 году Сиддики присудили Пулитцеровскую премию за снимки притесняемого национального меньшинства в Мьянме.

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