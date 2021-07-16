Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону переносить за город пока не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 16 июля.

Рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону Рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону

«Во-первых, подавляющее большинство рынков в этом месте работает на законных основаниях. Во-вторых, их перенос связан с большими материальными затратами, что неминуемо отразится на заметном росте цен на все реализуемые там товары. В-третьих, свободных площадок, готовых принять объекты подобного размера, в составе муниципальных земель нашего самого компактного по территории города-миллионника России практически нет», — отметил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова.

В настоящее время ведётся работа по организации официальных рабочих мест в целях пресечения фактов нелегальной трудовой деятельности мигрантами.

ИА REGNUM сообщало, что ранее жители Ростова-на-Дону инициировали перенос рынка «Темерник» якобы в связи с незаконными торговыми точками, грязью и нелегальной миграцией. При этом многие проголосовавшие против этой идеи считают, что соседство с рынком никому не мешает, а обращение создано для лоббирования интересов застройщиков, желающих застроить территорию многоэтажными домами.