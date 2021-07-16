Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё девять пациентов
Ульяновск, 16 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области каждые сутки растёт число жертв коронавируса. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 16 июля, за последние сутки в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли девять пациентов. Всего в Ульяновской области скончались 1827 пациентов с коронавирусом.
Напомним, что за последние три недели, с 26 июня по 16 июля, смертельные исходы от COVID-19 регистрируют ежедневно. Максимальное количество умерших за этот период зарегистрировано за 26 июня — 13 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается реализация проекта «Спасибо медикам». Ранее он был представлен в режиме видео-конференцсвязи на заседании комитета палаты молодых законодателей при Совете Федерации по социальной политике и здравоохранению.