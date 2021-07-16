Москва, 16 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид представил новый альбом под названием Pussy Boy. Пластинка доступна для прослушивания на цифровых платформах с 16 июля.

Igor Egor Егор Крид

В альбом вошли 10 композиций. Среди синглов пластинки оказались ранее выпущенные песни — «Здравствуйте» с рэпером OG Buda, «Телефон» и «Автомат» с рэп-исполнителем Гуфом.

Ранее Егор Крид признался, что все песни альбома Pussy Boy будут посвящены некой девушке, которая «разбила сердце» певца. «…будь уверена на 100%, что треки из грядущего альбома только про тебя одну», — обратился он к бывшей возлюбленной.