Берлин, 16 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В результате наводнения в городе Эрфтштадт, расположенном неподалеку от Кельна, были разрушены дома. Об этом 16 июля сообщает газета Bild со ссылкой на свой источник.

Hans Наводнение

Указывается, что представитель администрации округа Кельна рассказал, что в результате наводнения погиб один человек.

«Есть одна жертва», — сказал он.

Помимо того, как уточняет издание, количество погибших в результате разгула стихии может увеличиться, так как на данный момент не все жители покинули затопленные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших при наводнениях в Бельгии, которые произошли в результате сильных ливней, достигло 12.