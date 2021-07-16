Москва, 16 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл первый этап государственных испытаний в Чёрном море, сообщает 16 июля пресс-служба Ростеха.

Boevaya mashina Самоходная противотанковая установка «Спрут-СДМ1»

Отмечается, что в рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.

В рамках второго этапа танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, а также эффективность её применения в условиях штиля и при волнении моря до трёх баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Спрут-СДМ1» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, а также живой силой противника в составе подразделений ВДВ или морской пехоты.