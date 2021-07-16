Вашингтон, 16 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Американское тюнинг-ателье Hennessey анонсировало премьеру бюджетной версии вседорожника Ford Bronco с мотором V6 под названием VelociRaptor 400 Bronco. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Procrossover.ru Рестайлинговый VelociRaptor 400 Bronco

Стоимость обычной версии модели равна 225 тыс. долларов (около 16,7 млн рублей). А вот переработанная версия стоит всего порядка 80 тыс. долларов (около 5,93 млн рублей).

Тюнеры укомплектовали автомобиль турбированным двигателем V6 рабочим объёмом 2,7 л и мощностью 405 л. с (682 Нм). Мотор получил систему впуска воздуха с высоким потоком, новую систему выхлопа и обновленное программное обеспечение для регулирования работы агрегата.

От 0 до 100 км/ч обновлённый автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

Также специалисты Hennessey укомплектовали модель усиленными бамперами, складными подножками и колёсными дисками диаметром 18 дюймов с внедорожными покрышками.

Ранее компания Ford протестировала в американском городе Дирборн новый внедорожник Everest 2023 модельного года. Линейка двигателей автомобиля состоит из двухлитрового четырёхцилиндрового дизельного мотора с двойным турбонаддувом и трёхлитрового турбированного дизельного агрегата V6.

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