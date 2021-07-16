Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор члену террористической ячейки, действовавшей в калмыцкой колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 16 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Следствием и судом установлено, что в период отбытия уголовного наказания с октября 2015 года по 15 марта 2019 года в посёлке Яшкуль подсудимый входил в состав запрещённой террористической ячейки. Он дал своё согласие на участие в террористическом сообществе и добровольно вступил в его состав, уточнили в Следственном комитете России.

По решению суда Савелий Очиров проведёт пять лет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

С середины 2013 года по 16 декабря 2019 года в состав террористического сообщества вошли более 100 осуждённых. По делу привлекается более 40 лиц, в том числе начальник исправительной колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.