Ставрополь, 16 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Над Северным Кавказом на наступившей неделе властвует антициклон. Он принес на регион сильную жару без дождей. В отдельных районах Ставропольского края она достигнет 40−42-градусной отметки, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

74.mchs.gov.ru Жара

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До 36−37 градусов прогреется воздух в Карачаево-Черкесии. В Чечне, Ингушетии, и низменных районах Дагестана температура поднимется до +38−39°.

В горных районах температура воздуха ночью будет составлять +12…17°, на высокогорье до +7°; днём +21…26°, местами до +28°, а на Восточном Кавказе — до +32°.

Кратковременные дожди с грозой могут пройти 17 июля лишь в южных районах Карачаево-Черкесии и местами в Дагестане. В этой республике, а также на Ставрополье в период с 16 по 18 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).