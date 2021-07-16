Иерусалим, 16 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Медики государственных больниц Израиля прекратили забастовку, начатую 13 июля. Об этом сообщает Ynet 15 июля.

Коронавирус

Забастовка приостановлена на 45 дней, в течение которых сотрудники больниц и министерства финансов страны попытаются прийти к компромиссу. Решение принято после встречи представителей больниц с министром здравоохранения Ницаном Горовицем.

Причиной забастовки стала нехватка кадров в госпиталях: в связи с эпидемией госпитали пополнились 200 сотрудниками, но недавно все они были уволены, теперь больницы жалуются на чрезмерную нагрузку. В акции участвовали 13 тысяч работников из десятков государственных больниц. Во время забастовки в больницах не проводились несрочные процедуры и операции, не велась уборка, не работали кухни.