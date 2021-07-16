Пожар на мусорном полигоне в Евпатории распространился на 1,8 тыс. кв.м
Евпатория, Крым, 16 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Площадь пожара на мусорном полигоне под Евпаторией достигла 1,8 тысячи кв. метров, на месте работают пожарные.
«Всю ночь работала техника, тушим, локализуем, погодные условия нам, конечно, не в помощь. Техника работает, пересыпаем землю, проливаем. Наша задача — максимально предотвратить доступ кислорода к очагам горения. К сожалению, очень жарко, это нам не в плюс, хотелось бы дождика», — сообщил «Крыминформу» глава Евпатории Роман Тихончук.
В соцсетях он ранее сообщал, что возгорания локализованы и происходит тление.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией произошло 16 июля, предварительной причиной власти назвали поджог. Несмотря на заявления властей о контроле ситуации, жители в соцсетях жалуются на удушающий запах гари. Прокуратура начала проверку.