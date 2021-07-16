Евпатория, Крым, 16 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Площадь пожара на мусорном полигоне под Евпаторией достигла 1,8 тысячи кв. метров, на месте работают пожарные.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Всю ночь работала техника, тушим, локализуем, погодные условия нам, конечно, не в помощь. Техника работает, пересыпаем землю, проливаем. Наша задача — максимально предотвратить доступ кислорода к очагам горения. К сожалению, очень жарко, это нам не в плюс, хотелось бы дождика», — сообщил «Крыминформу» глава Евпатории Роман Тихончук.

В соцсетях он ранее сообщал, что возгорания локализованы и происходит тление.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией произошло 16 июля, предварительной причиной власти назвали поджог. Несмотря на заявления властей о контроле ситуации, жители в соцсетях жалуются на удушающий запах гари. Прокуратура начала проверку.