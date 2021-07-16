Чебоксары, 16 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, при этом суточное число выздоровевших вдвое ниже. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Ядринской ЦРБ в Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

По данным на 16 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 28 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 30.

Победили болезнь 25 758 пациентов, что превышает 91,16% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки вылечились 30 человек.

При этом в Чувашии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё пять человек. Всего в республике скончались 1633 пациента с коронавирусом.

Отметим, что сегодня, 16 июля, в Чувашии состоялась очередная прямая линия по вопросам вакцинации населения от COVID-19.