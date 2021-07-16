Москва, 16 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России выявили 25 704 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 907 999.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 799 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 146 868.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 300 908 человек вылечились от нового заболевания, 21 9328 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 25 293 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.