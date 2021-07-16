Киев, 16 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Средняя минимальная цена земли на Украине после официального открытия земельного рынка 1 июля составляет около тысячи долларов за гектар.

Земля

Об этом, выступая в Верховной раде 16 июля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что соответствующая цена сформировалась по итогам первых двух недель работы земельного рынка. Он отметил, что по каждой области Украины цена отличается, но не слишком значительно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что землю на Украине хотят купить за бесценок, а затем перепродать ее международным корпорациям за «огромные деньги». 8 июля она отметила, что цена на пай на Украине максимум 36 тысяч гривен (примерно $1,3 тыс.) за гектар, а в Германии гектар земли плохого качества стоит 70 тысяч евро.

В свою очередь, власти Украины уверены, что земля в рамках работы официального рынка может подорожать в 2−5 раз в ближайшие 5−10 лет.