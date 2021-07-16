Ташкент, 16 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Власти США работают над выводом из Афганистана граждан, которые работали на Соединенные Штаты. Об этом заявил специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад, сообщает агентство Kun.uz.

Defense.gov Залмай Халилзад

«Конечно, об этом говорит и президент Байден, и конгресс. Этот вопрос всегда является темой для обсуждения», — сказал спецпредставитель США. По его словам, требуется время для оформления виз и необходимых документов.

Халилзад отметил, что эти граждане должны прожить какое-то время на территории третьих стран.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что эвакуация афганских граждан, которые не хотят оставаться в Афганистане после вывода войск США, начнется в конце июля.