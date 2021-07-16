Сеул, 16 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года в Южную Корею бежали двое граждан КНДР. Об этом 16 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, это самый низкий показатель с 2003 года, когда правительство начало собирать данные о беженцах.

Известно, что число бегущих из Северной Кореи на юг Корейского полуострова постепенно уменьшается с момента вспышки пандемии коронавируса.

В первом квартале 2020 года в Южную Корею бежали 135 человек, во втором квартале — 12 северокорейцев, в третьем квартале — 48 северокорейцев, в четвертом квартале — 34 северокорейца, а в первом квартале 2021 года — 31 северокореец.