Пермь, 16 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили ещё 381 заражение коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее, сообщает 16 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе общее число зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии достигло 66 712. Продолжается рост заболеваемости. Напомним, для пресечения распространения коронавируса в крае прибегают к новым ограничительным мерам и расширяют коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Оправился от болезни 59 231 пермяк. От COVID-19 скончались 2913 человек, в том числе 15 — за последние сутки.

В больницах на сегодняшний день находятся 2300 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 74 пермяка подключены к аппаратам ИВЛ.