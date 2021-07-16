Сочи, Краснодарский край, 16 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Подростка, заблудившегося с приятелем в горах Сочи, нашли военнослужащие Росгвардии, сообщили 16 июля в пресс-службе ведомства.

Тимофей Теряев «Горы»

«Военнослужащие Южного округа Росгвардии нашли одного из подростков, пропавших в горах Сочи. В поисковых мероприятиях они применяли беспилотный летательный аппарат, альпинистское снаряжение», — уточнили в пресс-службе.

Одного из пропавших детей обнаружили утром 16 июля — он шёл навстречу поисковой группе. Поиск второго мальчика ведётся в настоящее время.

Двое 16-летних подростков пропали 13 июля — они ушли в однодневный поход гору Сахарная и спустя несколько часов перестали выходить на связь.