Афины , 16 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Непривитые сотрудники в секторах продовольствия и туризма в шести регионах Греции должны будут еженедельно проходить два теста на COVID-19. Правило вступает в силу с 17 июля, заявил заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас во время брифинга 15 июля.

Pixabay.com Коронавирус

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Решение вызвано резким всплеском заражений за последние семь дней.

Сотрудники в секторах питания и туризма, включая работников пассажирских судов, которые не были вакцинированы, будут проходить экспресс-тест на COVID-19 и самостоятельный тест каждую неделю, результаты будут заносится в специальную цифровую платформу.

По словам Хардалиаса, в указанные регионы будут направлены мобильные подразделения Национальной организации здравоохранения для проведения тестирования.

В число данных шести регионов входят Миконос, Санторини, Ретимно, Ираклион, Иос и Парос. Всего за неделю число случаев заражения коронавирусом в этих регионах выросло в несколько раз.