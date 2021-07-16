Октябрьский район, Волгоградская область, 16 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Захоронения позднего сарматского периода обнаружены в ходе археологических раскопок в Октябрьском районе Волгоградской области. Исследования проводят студенты Волгоградского государственного университета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Захоронение сарматов

Студенты-историки изучают три кургана. В первом обнаружена сероглиняная миска I века нашей эры. Во втором кургане археологи обнаружили женское погребение, относящееся к позднему сарматскому периоду (I-IV век нашей эры), и мужское половецкое захоронение. Вместе с останками мужчины найден колчан охотничьих стрел с трёхгранными костяными наконечниками и предметы одежды. Исследования третьего кургана ещё идут.

Все артефакты направят в специальную лабораторию для подробного анализа, затем отчёты передадут в Институт археологии РАН. После исследований находки передадут в коллекции музеев Волгоградской области.