Вашингтон, 16 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию во главе с Джо Байденом за недостаточно жёсткое противодействие «коммунистической тирании» на Кубе. Об этом Трамп заявил в своём телеграм-канале, комментируя протесты на острове.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блокада Кубы

По словам Трампа, Байден пытается избежать жёсткой критики в отношении кубинских властей и не хочет решительно осудить кубинский коммунистический режим. Такие действия он назвал «шутовством на государственном уровне».

Бывший президент ставит в вину администрации Байдена «нелепые утверждения» о том, что жители Кубы протестуют против ошибок своих руководителей, а не против самого коммунистического режима. По мнению Трампа, среди американских демократов множество «коммунистов», и сама их партия стала «радикально левой».

«Администрация Байдена совершает предательство свободолюбивого народа Кубы. Я боролся за Кубу, а они — нет», — подчеркнул Трамп и заявил о солидарности с кубинскими протестующими.

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