Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали сотрудника городского комитета по здравоохранению, который уличен в получении взятки в 2,1 млн рублей за лояльность к частной компании при получении контрактов с подведомственными комитету организациями здравоохранения. Об этом 16 июля сообщили в «Агентстве журналистских расследований» (АЖУР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным источника, задержанный чиновник — ведущий специалист отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александр Ш., по версии следствия, получил от бизнесмена, занимающегося энергосервисными работами, взятку в 2,1 млн рублей. Взамен он рассылал в организации здравоохранения Петербурга настойчивые рекомендации обращаться именно в эту фирму для разработки проектов энергосбережения.

«А потом и заключать договоры с этой компанией, чтобы она работала в учреждениях, подведомственных комздраву», — говорится в сообщении.

Чиновник задержан в порядке статьи 91 УПК (на двое суток) УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.