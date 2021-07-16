Москва, , 11:28 — REGNUM Стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентных высот. Об этом в статье к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной «Российской газетой» и китайской газетой «Жэньминь Жибао», 16 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «вектор поступательного движения» в развитии современных российско-китайских связей задал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 20 лет назад президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Цзянем Цзэминем.

Лавров подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пекином «не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов».

«Будучи самоценным, наше партнерство характеризуется высокой степенью координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам», — заявил глава МИД РФ.

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«Базовый российско-китайский договор позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнёрство в гармонии с меняющимися реалиями новой эпохи», — добавил в статье Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран.

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