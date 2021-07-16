Киев, 16 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 737 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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Также указывается, что в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 2 243 605.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 616 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 52 702.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечился 2 180 281 человек.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 1,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.