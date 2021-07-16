Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура через суд обязала расселить и отремонтировать «Дом актёра», расположенный на улице Максима Горького. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхое здание

В ходе прокурорской проверки установлены факты ненадлежащего содержания муниципального имущества городскими властями и муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по управлению специализированным жилищным фондом». Сити-менеджеру областного центра внесены представления.

Материалы проверки стали основанием для обращения в суд, который поддержал прокуратуру и постановил привести в надлежащее состояние помещения маневренного фонда, провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Решение суда в законную силу пока не вступило.